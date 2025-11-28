Беседу о правилах поведения на воде провели для студентов в Балашихе

Специалисты Центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа Балашиха совместно с представителями Главного управления МЧС России по Московской области провели в колледже «Энергия» профилактическое занятие «Осторожно! Тонкий лед!». Главной целью мероприятия стало повышение уровня безопасности детей и подростков на водных объектах в зимний период.

Эксперты напомнили учащимся правила поведения на льду, описали возможные опасности при их нарушении и объяснили последствия пренебрежения мерами предосторожности.

Спасатели продемонстрировали профессиональное снаряжение и показали тематические видеоматериалы. Особое внимание уделили алгоритму действий при провале человека под лед: как правильно вызвать помощь, как пытаться спасти пострадавшего и чего категорически нельзя делать. Студенты примерили спасательные жилеты и гидрокостюм, а также отработали навыки оказания первой помощи и спасательных действий в учебных сценариях.

В завершение каждому участнику вручили памятки с рекомендациями по безопасному поведению на зимних водоемах.