Беседу о популярных схемах мошенников провели со школьниками в Балашихе

Просветительский урок от директора «Лиги безопасного интернета» и члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной провели для учеников с шестого по девятый классы из школы № 12 в микрорайоне Новое Павлино. Все они стали участниками форума «Безопасный интернет».

Особое внимание на встрече уделили проблеме вовлечения подростков в преступные действия. Обсуждались и актуальные вопросы безопасности в цифровой среде. В их числе — распространение личной информации и общение с незнакомыми людьми в сети.

«Мы живем в цифровом мире, постоянно пользуемся гаджетами и, конечно, интернетом. Вся наша жизнь строится на использовании технологий: общение с близкими, работа, переводы денежных средств и многое другое. Это упростило нашу жизнь, но и привнесло новые угрозы. Мошенники и преступники из реального мира перешли в интернет. И наша задача — знать, как обезопасить себя и своих родных», — сказала Екатерина Мизулина.

Школьники узнали о работе «Лиги безопасного интернета» и смогли задать свои вопросы ее директору. Кроме того, дети и подростки поделились личными историями, которые связаны с обманом в социальных сетях.

«Это была очень информативная встреча. Ребята должны знать о такой опасности, потому что мы проводим очень много времени в интернете. Я сама сталкивалась с интернет-мошенничеством, поэтому мне было очень интересно и познавательно», — поделилась ученица седьмого класса.

На уроке присутствовали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и начальник окружного управления по образованию Александра Зубова.

Подобные встречи для школьников и студентов по безопасности в интернете организуют уже более 10 лет. За это время волонтеры и эксперты «Лиги безопасного интернета» уже провели более 14 тысяч уроков и привлекли около трех миллионов слушателей.