Беседу о донорстве провели со школьниками в Воскресенске

Информационно-просветительская акция «Дарим жизнь» состоялась в рамках проекта «Мы вместе — Месяц добрых дел». Мероприятие для старшеклассников лицея имени Павла Стрельцова организовали сотрудники молодежного центра «Олимпиец», чтобы познакомить ребят с донорским движением.

Руководитель Воскресенского районного отделения «Российского Красного Креста» Татьяна Воеводина рассказала школьникам, что на сегодняшний день не существует искусственных аналогов человеческой крови. Поэтому в ситуациях, когда пациенту требуется восполнение значительной потери крови, единственным выходом является помощь другого человека.

Учащиеся узнали, какими бывают формы донорства, какие требования предъявляют к потенциальным донорам и как питаться перед сдачей крови. Также были развеяны распространенные заблуждения и страхи, связанные с этой процедурой.