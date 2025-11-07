Беседу о безопасности на железной дороге провели со школьниками в Воскресенске

Темой профилактического мероприятия стало предупреждение детской гибели на объектах железнодорожного транспорта. Ученики Москворецкой гимназии встретились с представителем администрации округа Светланой Кайнер и старшим инспектором по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Воскресенск Любовью Николичевой.

Ребятам напомнили о правилах поведения при нахождении возле железнодорожных путей. Спикеры акцентировали внимание на том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и пренебрежение элементарными правилами может привести к трагическим последствиям, включая летальный исход.

Школьники внимательно слушали рассказ и активно задавали вопросы. Многие учащиеся сделали для себя вывод о том, как важно соблюдать правила безопасности и не совершать правонарушения.

В завершение мероприятия всем участникам раздали информационные памятки и сделали общие фотографии на память.