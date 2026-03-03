Беседу о безопасности на железной дороге провели для школьников в Солнечногорске

2 марта специалисты отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации городского округа провели в школе № 4 занятие по безопасному поведению вблизи железной дороги. Школьникам рассказали об опасных ситуациях и способах их избежать.

Особый акцент сделали на ключевых правилах: пересекать пути исключительно через пешеходные мосты и оборудованные настилы, убирать наушники и откладывать телефон, не приближаться к краю платформы при подходе состава.

Для лучшего усвоения материала школьникам показали презентацию и раздали информационные листовки.

«Лекция по профилактике травматизма была проведена с целью предупреждения несчастных случаев среди детей несовершеннолетнего возраста. Важно с малых лет прививать культуру и нормы поведения на объектах железнодорожного транспорта. Ребят призвали проявлять особую осторожность и быть предельно внимательными. Также хотелось бы напомнить, что правильный пример поведения взрослых — одна из действенных мер профилактики», — сказал первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Подобные занятия проходят в солнечногорских школах каждую неделю. Ранее их провели в лицее № 1 им. А. Блока, лицее № 8, школе № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии № 6 имени дважды Героя Советского Союза Драгунского и ряде других.