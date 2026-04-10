Беседу и мастер-класс ко Дню космонавтики провели для детей в Воскресенске

Сотрудники центра культуры и досуга «Москворецкий» организовали для дошкольников тематические мероприятия в преддверии праздника. В парке прошла беседа «Путешествие по галактике» и мастер-класс «Солнечная система».

На беседе детям рассказали о планете Земля, Солнце и других космических объектах. А на мастер-классе ребята закрепили полученные знания с помощью аппликации: они разместили планеты вокруг Солнца. В работе им помогло стихотворение про планеты, выученное заранее.

Для дошкольников также устроили настоящий космический праздник. Звездочет и инструктор по космическим полетам организовали воображаемое путешествие в космос. Дети делали разминку, изучали правила космических полетов, слушали рассказы о планетах, звездах и метеоритах. А затем начались подвижные игры: нужно было собрать метеориты, пролететь сквозь кольца Сатурна и не попасть в «Черную дыру».

Все испытания юные космонавты прошли успешно и вернулись на Землю довольными. Инструктор и Звездочет пожелали им хорошо учиться, заниматься спортом и в будущем помогать раскрывать тайны космоса.