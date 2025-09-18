Беседки с качелями установят на Каштановой аллее в Коломне

Дополнительные элементы решили установить в недавно благоустроенном общественном пространстве в Коломне. На Каштановой аллее появятся беседки с качелями.

Открытие обновленной аллеи состоялось в День города. Благоустройство стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

Летом специалисты уложили здесь плитку, обустроили новые цветники, высадили молодые деревья и сделали современное освещение. Им удалось реализовать главную задумку: теперь аллея дополняет парк Мира, обновленный в 2024 году.

«Вместе с жителями и проектировщиками нам было важно сохранить уникальную атмосферу зеленого бульвара, но при этом сделать его современным и комфортным», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Также сейчас в округе благоустраивают парк 50-летия Октября, скверы имени Горшкова и у кинотеатра «Горизонт» и бульвар на Пионерской улице.