Беседа с педиатром о ЗОЖ прошла в детском саду в Ленинском округе

В поселке Развилка Ленинского округа для малышей провели беседу о здоровом образе жизни. Воспитанникам детского сада «Золотая рыбка» рассказали о том, как заботиться о своем здоровье и укреплять его.

Беседу провела педиатр амбулатории поселка Ксения Щербинина.

«Здоровый образ жизни ребенка — это условие не только здоровья, но и дальнейшей успешной работы, карьерной деятельности, стабильного физического и психического состояния, семейной жизни. Очень важно создавать у ребенка культ здоровья, всеми средствами показывать красоту физического и психического совершенства. Говоря простым языком — здоровью надо учить. И мы всеми силами стараемся помогать в этом родителям», — поделилась Ксения Щербинина.

С детьми не только поговорили, но и показали им мультфильм «В здоровом теле — здоровый дух». А после просмотра воспитанники детского сада поделились выводами с медицинской сестрой.

Отметим, что подобные мероприятия в Ленинском округе проходят регулярно. Их проводят не только в детских садах, но и в школах.

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