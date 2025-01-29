Беседа с молодежью по профилактике экстремизма прошла в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский на базе центра «Движение» состоялась профилактическая беседа «Террору — нет!», посвященная вопросам антитеррористической безопасности. В мероприятии приняли участие активисты «Молодой гвардии единой России».

Сотрудники молодежного центра провели презентацию, в ходе которой обсудили с участниками основные аспекты антитеррористической деятельности. Особое внимание уделили бдительности и осведомленности граждан, а также роли молодежи в профилактике экстремизма и терроризма.

Молодые активисты задавали вопросы, делились своими мыслями и предлагали идеи по повышению уровня безопасности в своем окружении.

Сотрудники молодежного центра призвали участников быть неравнодушными к вопросам безопасности, проявлять гражданскую активность и поддерживать порядок в своем округе. В завершение встречи участники получили информационные материалы с рекомендациями по мерам предосторожности и действиям в случае угрозы.

Подобные мероприятия способствуют повышению осведомленности среди молодежи и формированию культуры безопасности в обществе.