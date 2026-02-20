Беседа об адмирале Ушакове прошла в библиотеке в Воскресенске

Историко-познавательный час «Адмирал, не знавший поражений» организовали в детском отделении Воскресенской городской библиотеки № 2 для учащихся школы «Горизонт». Беседа была посвящена русскому флоту под командованием Федора Ушакова.

На встрече присутствовал депутат окружного совета Александр Елисеев, который провел параллели между событиями далеких лет и современностью.

Адмирал Ушаков одержал ряд блистательных побед над турками и французами. Он принимал участие в 43 морских боях, среди которых пять крупных сражений, не потерпев ни одного поражения. За все это время легендарный флотоводец не потерял ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. Турецкие противники уважительно называли адмирала «Ушак-паша», приписывая ему колдовскую власть над ветрами и туманами. Герой российской истории после смерти был причислен к лику святых.

На встрече прозвучали стихи о непобедимом адмирале. Учащимся показали видеофрагменты документальных фильмов.

Мероприятие организовали в рамках проекта партии «Единая Россия» «Успех в единстве поколений».