Беседа о защите от телефонных мошенников прошла в Воскресенске

Елена Соловьева рассказала, что очень часто злоумышленники звонят людям и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они предлагают перевести деньги на безопасный счет, которого, естественно, не существует. Переводить деньги на любые счета, кроме собственных и счетов своих близких, опасно, напомнила старший помощник прокурора.

Чтобы обезопасить сбережения от действий мошенников, прежде всего нужно прервать разговор с аферистом и сообщить о звонке в правоохранительные органы. Следует найти телефонный номер той организации или государственного органа, из которой якобы звонили, и уточнить, имеется ли у них в штате такой сотрудник, пытался ли он с вами связаться, с какой целью это было сделано.

Такие информационные встречи и беседы с жителями проводятся в городском округе на постоянной основе.