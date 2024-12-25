Беседа о семейном чтении прошла в центре поддержки образования в Лобне

Мероприятие в центре поддержки образования «Светоч» было посвящено возможностям семейного чтения. Темой обсуждения стали истории с зимним праздничным сюжетом.
В беседе приняли участие родители детей из отделения реабилитации лобненского отделения «Семейный центр „Дмитровский“». Их познакомили с особенностями развивающих книг-виммельбухов. Такие издания не имеют текста и предназначены для маленьких детей. В виммельбухах имеется несколько сюжетных линий и много мелких деталей, которые любят рассматривать малыши.
Организаторы мероприятия также рассказали родителям о классических и современных изданиях для всей семьи, объяснили, как приучить ребенка читать. Во время зимних каникул стоит создать дома особую уютную атмосферу и развивать традицию чтения в кругу семьи.
Продолжить разговор о семейном чтении планируется на конференции для специалистов и родителей, которая состоится 18 января.
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