Беседа о правилах защиты от телефонных мошенников прошла в Воскресенске

Встреча с жителями городского округа состоялась во Дворце культуры «Химик». Старший помощник воскресенского городского прокурора, юрист первого класса Елена Соловьева назвала участникам мероприятия ключевые правила кибербезопасности и способы защиты от аферистов.

Особый акцент был сделан на участившихся случаях взлома учетных записей на портале «Госуслуги». Мошенники используют полученные данные для оформления кредитов и хищения денежных средств.

Елена Соловьева напомнила, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним коды из СМС-сообщений. «Главное правило — немедленно положить трубку при подозрительном звонке. Для проверки информации перезвоните в официальную организацию, сотрудником которой представился звонивший», — подчеркнула юрист. После этого следует обязательно сообщить о звонке мошенников в правоохранительные органы.

Подобные профилактические мероприятия для всех возрастных групп населения проводятся в Воскресенске на регулярной основе.