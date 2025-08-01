Беседа о пожарной безопасности прошла на форуме в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Мастерской управления «Сенеж» на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов-2025» прошла профилактическая беседа о пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Цель мероприятия — улучшить знания участников и сотрудников форума в этой области.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Солнечногорску Денис Корнев рассказал о наиболее частых причинах пожаров — неисправности электрооборудования и оставленные без присмотра электроприборы. Также были продемонстрированы средства пожаротушения и распространены памятки с участием ростовой куклы «Огнетушитель»

«Безопасность каждого человека на массовых мероприятиях — наш главный приоритет. Повышение уровня пожарной грамотности, знание правил пользования первичными средствами пожаротушения и ответственное отношение к электроприборам — это залог предотвращения чрезвычайных ситуаций», — отметил Денис Корнев.

В мероприятии участвовали представители ГИМС, «Мособлпожспас» и пожарно-спасательного гарнизона Солнечногорска, ответившие на вопросы слушателей.