Беседа о подвиге летчика Алексея Маресьева прошла в Воскресенске

Участниками мероприятия стали учащиеся лицея имени Н. И. Макарова. Встречу посвятили двум историческим датам — 110-летию со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева и 80-летию выхода в свет книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

Почетными гостями стали участники специальной военной операции Петр Суханов и Олег Ивашкин, а также депутат окружного совета Андрей Баранов.

Старшеклассникам рассказали историю создания бессмертного произведения и одноименного фильма. Особое внимание уделили не только подвигу летчика, но и тем людям, которые помогли ему вернуться в небо. Гости отметили, что сегодня на передовой немало героев, чья воля к жизни и верность долгу сопоставимы с подвигом Маресьева, и важно оказывать всестороннюю поддержку современным защитникам Отечества и быть сопричастными к их судьбам.

Андрей Баранов, подчеркнул, что единство поколений и сохранение исторической памяти — это тот фундамент, на котором строится сила нашего государства. Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших героев

Встреча состоялась в рамках реализации патриотического проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».