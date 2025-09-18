Беседа о подвигах Михаила Кутузова прошла в Химках

Патриотическое мероприятие объединило участников, чтобы отдать дань уважения стратегу, внесшему решающий вклад в победу в Отечественной войне 1812 года. Его наследие рассмотрели в контексте современной защиты национальных интересов России.

Выступающие провели параллель между историческим подвигом и действиями современных военнослужащих.

«Кутузов — это символ мужества, стратегического гения и безграничной любви к Отечеству. Его жизнь — пример служения Родине, умения принимать сложные решения и вести за собой людей. Важно помнить о таких личностях, чтобы вдохновляться их подвигами и воспитывать в себе патриотизм», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

По мнению депутата Глеба Демченко, мероприятие стало еще одним напоминанием о том, что связь времен неразрывна, и что примеры героизма прошлого вдохновляют на подвиги в настоящем.