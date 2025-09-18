Беседа о новых схемах телефонных мошенников прошла в колледже в Воскресенске

Сотрудники Воскресенской прокуратуры продолжают серию встреч с жителями городского округа, целью которых является профилактика и борьба с новыми схемами мошенничества. Очередную познавательную беседу провели 17 сентября со студентами Воскресенского колледжа.

Старший помощник Воскресенского городского прокурора, юрист первого класса Елена Соловьева подробно раскрыла участникам мероприятия алгоритм действий при звонке от предполагаемого мошенника. Прежде всего, если стало понятно, что разговор ведется с аферистом, следует положить трубку. Затем необходимо самостоятельно проверить информацию, перезвонив в тот орган, сотрудником которого представился собеседник.

У злоумышленников популярна схема с переключением на якобы сотрудника службы безопасности. «Такой возможности — оперативного переключения между разными государственными органами — не существует. Это явный признак обмана», — предупредила студентов Елена Соловьева.

Отметим, что с начала 2025 года на территории городского округа зарегистрировано уже около 90 преступлений, связанных с мошенничеством. Потерпевшие нередко лишаются своих сбережений. Сотрудники прокуратуры призывают жителей быть максимально бдительными, чтобы не стать жертвой обмана.