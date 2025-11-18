Беседа о городах воинской славы — Мариуполе и Мелитополе — прошла в Химках

В дошкольном отделении лицея № 12 городского округа Химки состоялась памятная встреча, посвященная третьей годовщине присвоения Мариуполю и Мелитополю почетного звания «Город воинской славы». Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Встреча объединила воспитателей, педагогов и представителей администрации. «Это звание — важный символ признания мужества людей, которые самоотверженно защищали нашу страну. Мы считаем своим долгом напоминать об этих событиях и передавать историческую память новым поколениям», — заявила директор лицея № 12, депутат Юлия Ишкова.

Участникам рассказали, что почетное звание было присвоено городам за героизм, стойкость и мужество их защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества.

«Важно, чтобы жители Химок, особенно молодежь, понимали значимость таких дат. Поддержка исторической памяти объединяет людей и помогает нам сохранять связь поколений», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев добавил, что в Химках регулярно проводятся историко-патриотические мероприятия, направленные на воспитание у подрастающего поколения уважения к подвигу предков и понимания ценностей национального единства.