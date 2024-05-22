Беременную женщину с множественными переломами спасли в больнице в Мытищах

В Мытищинской городской клинической больнице успешно прооперировали беременную женщину с множественными переломами, полученными в результате ДТП. Благодаря слаженной работе медиков удалось сохранить беременность и восстановить здоровье пациентки.

В реанимационное отделение Мытищинской городской клинической больницы с множественными переломами поступила беременная женщина. Ее на сроке 12 недель сбил грузовой автомобиль КамАЗ.

У пациентки диагностированы переломы большеберцовой и малоберцовой костей голени, а также плечевой кости, серьезно повреждены кости лицевого скелета. Травмам сопутствовала значительная кровопотеря.

За здоровье будущей матери и жизнь ребенка боролась бригада Мытищинской областной клинической больницы. Медики стабилизировали состояние пациентки, восстановили уровень гемоглобина. Они провели сразу три оперативных вмешательства.

«Мы действовали быстро и малоинвазивно. Работа шла в тандеме с челюстно-лицевыми хирургами: они занимались восстановлением лицевого скелета пациентки, прооперировали глазницу и скуловую кость. В это время мы выполняли репозицию и остеосинтез перелома костей голени и плечевой кости», — рассказал заведующий травматологическим центром Мытищинской городской клинической больницы Баграт Григорян.

В настоящее время пациентка успешно восстанавливается: швы сняты, беременность сохранена. По заключению акушеров-гинекологов, ребенок продолжает развиваться нормально.

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