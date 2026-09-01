Беременную женщину с критическим уровнем гемоглобина спасли в Домодедове

В приемное отделение стационара № 1 Домодедовской больницы самостоятельно обратилась 39-летняя пациентка, которую беспокоили интенсивные головокружения и выраженная слабость. Первичный осмотр позволил медикам зафиксировать критически низкие показатели гемоглобина, вероятнее всего вызванные затяжной железодефицитной анемией.

«Основной симптом данного заболевания — снижение уровня гемоглобина и соответственно нехватка кислорода тканям и клеткам. Отсюда слабость, головокружение, быстрая утомляемость, плохой сон и аппетит и т. д. В нашем клиническом случае при обследовании у пациентки была также диагностирована беременность на раннем сроке, что усугубляло симптоматику», — прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части Наталия Яцкова.

Сообщение врачей о зарождении новой жизни стало для женщины долгожданным подарком судьбы. Специалисты оперативно стабилизировали ее самочувствие с помощью тщательно подобранного курса медикаментов, который учитывает потребности будущей матери и полностью безопасен для развивающегося плода.

Теперь медикам предстоит выяснить первопричину тяжелого дефицита железа. Несмотря на то, что женщина придерживается сбалансированного питания без строгих ограничений и ведет здоровый образ жизни, ей предстоит перевод в профильный стационар. Там гематологи совместно с акушерами-гинекологами проведут комплексную диагностику организма.

Своевременный визит к врачам исключил любые риски: сегодня здоровью пациентки и ребенка ничто не угрожает. Если бы промедление продолжилось, сочетание тяжелой хронической анемии и вынашивания ребенка могло обернуться жизнеугрожающими осложнениями.

Данный случай наглядно доказывает необходимость отказа от попыток самостоятельного лечения при первых признаках недомогания и важность немедленного обращения за профессиональной медицинской поддержкой.