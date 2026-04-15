Беременную с критической кровопотерей спасли в перинатальном центре Видного

В Видновском перинатальном центре оказали помощь 37-летней беременной с критической кровопотерей, достигшей 60% объема циркулирующей крови. Благодаря скоординированным действиям специалистов удалось сохранить жизнь женщине и ее ребенку.

Жительницу Химок госпитализировали бригадой скорой помощи в экстренном порядке на сроке 25 недель. Ранее у нее уже было два кесаревых сечения, а на втором скрининге диагностировали врастание плаценты.

«Кровотечение остановить не удалось, поэтому на консилиуме приняли решение о проведении экстренной операции. Несмотря на небольшой срок беременности, риски для здоровья ребенка были крайне высокими. В ходе вмешательства плацента отделилась, однако ее небольшой фрагмент врос в шейку матки. Это один из самых опасных вариантов, при котором возможна массивная кровопотеря», — пояснила заведующая отделением анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра Елена Плахотина.

Операция продолжалась два с половиной часа. При массе тела 58,5 килограмма объем утраченной крови составил 3,5 литра. «Пациентка не нуждалась в массивном переливании донорской крови. Во время операции около двух литров излившейся крови удалось собрать и реинфузировать обратно пациентке. После хирургического вмешательства потребовалась только одна доза донорских эритроцитов», — добавила Елена Плахотина.

Сейчас беременная женщина находится в удовлетворительном состоянии и остается под наблюдением специалистов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Ей и будущему ребенку предстоит дальнейшее выхаживание и восстановление, угрозы их жизни нет.