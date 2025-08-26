Береговую линию Таболовского пруда очистили от мусора в Ленинском округе

Участие приняли сотрудники управления охраны окружающей среды Министерства экологии и природопользования Московской области, заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова, депутаты, общественники, предприниматели, сотрудники компании «Гипсобетон» и другие жители округа.

Активисты собрали мусор, покосили траву и опилили аварийные деревья. На мероприятии выступили местные артисты. Все желающих угостили на полевой кухне.

«Сегодня проходит 27-я акция „Вода России“ за сезон в Ленинском округе. Мы очень рады, что с каждым годом все больше жителей принимают участие в экологических мероприятиях. В этот раз более 60 неравнодушных людей совместными усилиями собрали свыше 35 кубометров отходов», — сказала Виктория Морозова.

Отметим, что акция «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Ее проводят с 2014 года.