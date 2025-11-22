Береговую линию безымянного ручья очистили в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде очистили 450 метров русла и береговой линии ручья в районе Московского шоссе. Обновленную территорию осмотрели заместитель главы округа Павел Бронников и профильные сотрудники администрации.

Работы провели по муниципальной программе. Ручей приняли решение очистить из-за сильного антропогенного воздействия от ближайших построек. Русло заросло кустарниками, а ручей начал выходить из берегов, затапливая территории выше по течению, включая СНТ «Овражный».

Водоем очистили от бытового мусора, убрали мелколесье, вывезли около 100 кубометров строительных отходов и порубочных остатков. Благодаря работам возобновили пропускную способность ручья. После того как подрядчик устранит недочеты, представители администрации снова приедут на объект, чтобы оценить проделанную работу.