Береговую линию Барашкинского пруда укрепили в Химках

На Юбилейном проспекте в Химках идет благоустройство Барашкинского пруда — специалисты укрепляют берег и готовят территорию к обновлению. После завершения работ здесь появится современный сквер для семейного отдыха.

После обновления пруд станет современным сквером для отдыха: вдоль берега проложат пешеходные дорожки и деревянные настилы, установят освещение, скамейки, шезлонги, качели и велопарковки. Рядом реконструируют детскую и спортивную площадки.

«Территорию сделают доступнее: предусмотрены маршруты для маломобильных жителей, понижение бортового камня и удобные подходы. Безопасность обеспечит освещение и камеры системы „Безопасный регион“. Барашкинский пруд должен стать понятным и живым пространством у воды — для прогулок, отдыха с детьми, занятий спортом и спокойного общения с природой рядом с домом», — отметила глава Химок Инна Федотова.

На территории высадят деревья и кустарники, обустроят цветники, для птиц установят домики и плавучие конструкции. Безопасность обеспечит система камер «Безопасный регион». Также приведут в порядок фасад близлежащего кафе — он должен соответствовать новой концепции пространства.

«Жители Химок давно ждали благоустройства Барашкинского пруда, и первые результаты уже заметны. Уверен, что обновленное пространство станет любимым местом отдыха для многих горожан», — отметил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Завершение работы планируется до конца октября 2026 года.