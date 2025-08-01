Берега 5 водоемов очистили в Ленинском округе

Городской округ постоянно участвует в акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». На этот раз была проведена уборка береговой линии Сухановского и Булатниковского прудов, искусственного водоема в лесном массиве возле поселка Дрожжино, рек Расторгуевка и Гвоздянка.

Самым масштабным стал субботник у пруда, расположенного рядом с исторической усадьбой Суханово. Начальник территориального отдела «Расторгуевский» Татьяна Полякова рассказала, что в регулярных акция по очистке берегов принимают участие жители деревни Суханово, активисты «Молодой гвардии», депутаты и сотрудники администрации муниципалитета, а предприятия «Благоустройство» и «Дорсервис» помогают с погрузкой и вывозом собранных отходов. В прошлом году из прибрежной зоны Сухановского пруда вывезли свыше 32 тонн мусора.

Заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова отметила, что локации для проведения акции «Вода России» в первую очередь выбирают по просьбе жителей. «До конца сезона планируем максимально охватить все часто посещаемые места отдыха населения у водных объектов», — сказала Виктория Морозова.

Уборка водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в Ленинском округе проводится на постоянной основе. С начала 2025 года очищено порядка 100 территорий.