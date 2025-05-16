Берег реки Вохна в Павловском Посаде очистили в рамках экологической акции

Сотрудники администрации округа, работники МБУ «Благоустройство» и представители ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» совместно провели уборку берега реки Вохна в рамках экологической акции «Вода России 2025». Они очистили территорию от мусора и скопившихся веток, а также выполнили обрезку деревьев и кустарников.

Участники отметили, что очень ценят родной город с его богатством водных ресурсов и призвали всех жителей относиться к бережно к природе.

«Мы гордимся своим родным городом, богатым водными ресурсами. Но, к сожалению, всю красоту и эстетику этих мест портит наваленный отдыхающими мусор. Хотелось бы обратиться ко всем жителям, пожалуйста, убирайте за собой, это не сложно. Ведь отдыхать на берегах водоемов, озер, рек и карьеров гораздо приятнее, если там чисто», — отметили участники акции в Павловском Посаде.