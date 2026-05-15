Берег реки Вохны очистили от мусора в Павлово-Посадском округе

Павлово-Посадский городской округ присоединился к экологической акции «Вода России 2026». Сотрудники администрации и муниципального учреждения «Благоустройство» очистили берег реки Вохны от мусора и навалов веток 15 мая.

Участники акции отметили, что они гордятся родным городом, славящимся своими водными просторами, но красоту этих мест портит накопившийся мусор от отдыхающих. Они призвали всех жителей заботиться об общем доме и убирать за собой, ведь отдых на берегах озер, рек и водоемов станет намного приятнее и безопаснее, если вокруг будет чисто.

Мероприятие прошло в рамках акции «Вода России 2026», которая реализуется по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция направлена на сохранение водных богатств страны и заботу о природе.