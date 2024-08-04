Берег реки Северки в селе Непецино очистили на акции «Вода России»

Жители городского округа Коломна вновь приняли участие во всероссийской акции «Вода России». В этом году очистили 250 метров прибрежной зоны реки Северки в селе Непецино.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, служб благоустройства, общественники и жители — всего более 100 человек.

«На территории городского округа Коломна мероприятия в рамках акции „Вода России“ проводятся каждый год. Локацию в селе Непецино в этот раз выбрали по запросам жителей. Люди озвучивали, что Северку нужно чистить, и мы откликнулись», — рассказала начальник управления экономического развития администрации городского округа Коломна Надежда Пындова.

Участники акции вручную собирали мусор, а опиловку аварийных деревьев — с помощью спецтехники. Всего с берега Северки вывезли 50 мешков мусора и 72 кубометра древесины. Мероприятие длилось два часа.

Акция «Вода России» проводится по всей России в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В этом году на территории городского округа Коломна она проводится в 10-й раз.

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