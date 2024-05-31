Берег реки Юшунки очистят по требованию Минэкологии Подмосковья

Собственников шести земельных участков в деревне Слобода Ленинского городского округа обязали очистить берег реки Юшунки от навалов строительного грунта. Ситуацию взяли на контроль в Минэкологии Подмосковья.

«Наши сотрудники осмотрели участки, принадлежащие четырем физическим лицам и одному юридическому. Установлено, что на них размещены грунты и строительные отходы, причем навалы образованы в береговой полосе реки Юшунки. Кроме того, на одном из участков возведено ограждение, препятствующее свободному доступу к воде», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министерство проконтролирует устранение нарушений.

Ранее предостережение объявили собственнику земельного участка в селе Остров, который организовал земляные работы с размещением грунтов в береговой полосе Юшунки.

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