Берег пруда в деревне Сертякино очистили от мусора в Подольске

Волонтеры и активисты убрали мусор на берегу пруда в деревне Сертякино в ходе федеральной акции «Вода России». Всего собрали 11 кубометров отходов.

Во время очередного мероприятия около 70 представителей администрации, волонтеров, представителей подрядных организаций и общественников объединились, чтобы помочь экологии.

«Ранее подольчане уже привели в порядок берега рек Шепчинка и Гвоздянка. В этом году мы собрали больше 20 кубометров мусора с берегов наших водоемов в рамках федерального проекта „Вода России“. Вместе сделаем Подольск чище. Спасибо всем за участие!» — поделился глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Собранный бытовой мусор в мешках поместили в специальный контейнер. Затем его вывезут и утилизируют. Данные акции проходят на территории муниципалитета с мая по ноябрь.