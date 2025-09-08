Берег пруда очистили от мусора в Наро-Фоминске

Пруд в поселке Васильчиново вновь стал чистым благодаря совместным усилиям неравнодушных жителей, принявших участие в масштабной экологической акции «Капля добра». Субботник организовали с целью очистки береговой линии водоема от скопившегося мусора.

В экологической акции приняли участие сотрудники местного Дома культуры «Восток», педагоги и ученики детской школы искусств «Гармония», а также активные жители поселка. К концу летнего сезона, излюбленное место отдыха жителей Васильчиново, берег пруда, оказался усыпанным бытовым мусором.

Добровольцы, вооружившись необходимым инвентарем — перчатками и мешками для мусора, приступили к работе. Они обследовали каждый уголок береговой линии, собирая и утилизируя скопившийся мусор.

«Сохранить природу для будущих поколений можно только общими усилиями», — поделились организаторы акции.