Берег пруда на Латышской улице очистили от мусора в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 11 июня провели ежегодную экологическую акцию «Чистый берег». Ее участниками стали волонтеры, участники трудовых бригад школы № 1, активисты «Зеленого патруля» школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и студенты бизнес-колледжа.

Местом проведения акции стал пруд на Латышской улице в Южном микрорайоне. Водоем давно является популярным местом отдыха горожан, поэтому особое внимание участники уделили уборке береговой линии, прогулочных тропинок и площадок.

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, участники взялись за работу. За несколько часов территория заметно преобразилась: берег стал чище и ухоженнее, а места отдыха — комфортнее для посетителей.

«Ребята внесли свой вклад в благоустройство любимого места отдыха жителей. Такие акции помогают не только сделать округ чище, но и воспитать ответственное отношение к окружающей среде», — подчеркнула директор Молодежного комплексного центра Рената Демидова.

Организаторы отмечают, что подобные экологические акции давно стали доброй традицией Наро-Фоминского округа. Их главная цель — не только навести порядок, но и напомнить каждому о необходимости бережного отношения к природе и общественным пространствам. Теперь главное — сохранить достигнутый результат и поддерживать чистоту на берегу пруда каждый день.