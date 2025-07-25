Берег озера Павленское очистили от мусора в Серпухове

Экологическое мероприятие объединило активистов «Молодой гвардии Единой России» и неравнодушных жителей Серпухова. К субботнику также присоединились депутат Государственной думы Александр Коган и депутат окружного Совета Николай Пушкин. В результате участники акции собрали свыше 100 мешков мусора.

«Благодарю всех, кто внес свой вклад в это важное и доброе дело. Если каждый осознает свою ответственность и будет бережно относиться к природе, вместе мы сохраним окружающую среду чистой и здоровой. Системную работу по поддержанию мест отдыха в надлежащем состоянии в муниципалитете проводим на регулярной основе», — подчеркнул глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Отметим, что акция «Вода России» — одна из крупнейших в стране экологических инициатив. Ее организовало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации для очистки водоемов. В 2024 году активисты из Серпухова привели в порядок берег Протвинского карьера и прибрежную зону реки Оки у деревни Лужки.