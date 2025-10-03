Берег озера Черное в Шатуре очистили от мусора

Сотрудники лесной охраны Шатурского филиала «Мособллеса» вместе с представителями администрации муниципального округа присоединились к всероссийской экологической акции «Вода России». Участники навели порядок на берегу озера Черное рядом с селом Власово.

За время субботника удалось очистить участок площадью около гектара и вывезти примерно пять кубических метров отходов.

«Призываем всех соблюдать элементарные требования правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Бытовой мусор является не только мощнейшим фактором разрушения экологии, но и источником лесных пожаров», — отметил старший участковый лесничий Шатурского филиала «Мособллеса» Денис Беляев.

По его словам, основную часть отходов оставляют отдыхающие и рыбаки.

Проведенная акция показала, что сохранить чистоту природных территорий и уберечь лес от загрязнения возможно только при ответственном отношении к окружающей среде.