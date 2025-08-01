Берег Истринского водохранилища в Солнечногорске очистили от мусора

В рамках Всероссийской программы «Вода России» в деревне Лопотово городского округа Солнечногорск прошла экологическая акция «Чистый берег». Свыше 10 тысяч квадратных метров береговой линии Истринского водохранилища очистили более 100 человек.

В уборке участвовали сотрудники экологических служб, депутаты, молодогвардейцы, волонтеры и местные жители. Они собрали и отправили на переработку 15 кубометров мусора, что составило около 600 мешков по 50 литров.

«Огромное спасибо каждому, кто вышел помочь! Такие акции — не просто субботники, а настоящий вклад в наше общее будущее. Природа Солнечногорска прекрасна, и только вместе мы сможем сохранить ее чистой», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отметим, что Всероссийскую акцию «Вода России» проводят с 2014 года. Она стала частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».