Берег Чкаловских озер сделают площадкой для мероприятий в Щелкове
Благоустройство Чкаловских озер завершают в Щелкове. После здесь планируют проводить круглогодичные события. В том числе мастер-классы, тематические вечера и тренировки.
Участники клуба «Активное долголетие» уже занимаются на территории Чкаловских озер скандинавской ходьбой. Также здесь планируют проводить утреннюю гимнастику, летние пленэры, музыкальные и литературные вечера, а также создать ретроплощадки.
Планы по обустройству берега Чкаловских озер и созданию здесь площадки для проведения событий обсудили на совещании с главой Щелковского городского округа Андреем Булгаковым.
«Жители определяют вектор развития любого направления в Щелково. Вместе с родителями наших школьников проработали, какие секции и дополнительные занятия нужны в обновленных школах № 3 и № 13, где завершаются капремонты. Например, в школе имени Джанибекова проголосовали за спортивный туризм, самбо и дзюдо. Для этого уже закупили необходимое оборудование», — прокомментировал Андрей Булгаков.
Еще одной темой совещания стала подготовка многоквартирных домов округа к отопительному сезону. Сейчас специалисты проводят локальный ремонт внутренних инженерных систем, опрессовку тепловой сети, осушают подвалы и закрывают тепловые контуры.
Глава отметил, что большинство управляющих компаний уже справились с задачей. С остальными идет индивидуальная работа.
Также на прошлой неделе специалисты выполнили ряд поручений главы. Они расширили и заасфальтировали тротуар от микрорайона Потаповский до микрорайона Чкаловский, установили там четыре дополнительных светильника. У школы № 13 окосили траву и кустарники.
На этой неделе в округе пройдет акция «Чистый лес» во Фряново. Также в многофункциональном центре Щелково продолжают собирать канцелярию для детей из Курской области.
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