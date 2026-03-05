Берег Борисоглебского озера благоустроят в Раменском

Округ готовится к масштабному преображению берега Борисоглебского озера. Как только весенние воды освободят прибрежную зону от снежного плена, здесь стартует новый этап работ по созданию современной зоны отдыха.

Проект, реализуемый в рамках государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды», обещает превратить это место в настоящую жемчужину округа, где каждый найдет занятие по душе. Согласно утвержденной концепции, берег Борисоглебского озера станет многофункциональным пространством, отвечающим запросам самых разных посетителей. Для любителей релакса будут обустроены специальные площадки для принятия солнечных ванн. Проектом предусмотрены зоны для пикников с оборудованными навесами и скамейками. Для тех, кто любит активный отдых и красивые пейзажи, появятся смотровые площадки, откуда откроются панорамные виды на озеро и природу.

«Важным элементом станет новая система уличного освещения, которая обеспечит безопасность и уют в вечернее время. Кроме того, вся территория будет охвачена системой круглосуточного видеонаблюдения, гарантируя спокойствие посетителей. После полного схода снега начнется активный монтаж систем освещения и продолжение работ по обустройству настилов», — подчеркнул представитель подрядчика.

Завершение всех запланированных работ намечено на третий квартал текущего года.