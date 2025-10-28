Берег Борисоглебского озера благоустроят в Раменском округе

Подготовительные работы на территории уже завершены. Специалисты продолжат создавать зоны отдыха для жителей и гостей округа.

Площадь, где будет создана новая территория для прогулок составит более 10 гектаров. На текущий момент строители сделали основные подготовительные работы. Они проложили кабельные линии для систем видеонаблюдения и наружного освещения, выполнили обратную засыпку траншей. Установили сваи и металлоконструкции для будущих настилов и террас смотровых площадок. А также провели санитарную обрезку зеленых насаждений.

Благоустройство лесопарковой зоны площадью 50 гектаров тоже будет проведено. Полное завершение всех работ наметили на декабрь 2026 года.

Проект ориентирован создание комфортного и безопасного пространства для отдыха жителей города, где можно будет насладиться природой и провести время на свежем воздухе.