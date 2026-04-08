Белых аистов заметили в Лотошине

В Лотошинском округе Подмосковья наблюдатели заметили первых белых аистов, которые возвращаются в обжитые места. Эта птица — одна из самых красивых гнездящихся в регионе, и она внесена в Красные книги России и Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал: «Белый аист охраняется в Подмосковье с 1978 года». По его словам, первые попытки освоения аистами Подмосковья наблюдались еще в конце XIX века, но регулярно гнездиться птицы начали столетием позже. С тех пор их численность медленно возрастала, что стало причиной внесения аиста в Красную книгу региона как восстанавливающегося вида.

С 2010 года в Подмосковье проводится ежегодный мониторинг числа гнезд и успеха размножения белого аиста. Также существует любительский проект «Белый аист в Московской области», участники которого проводят собственный мониторинг. По данным исследователей, к середине 90-х годов прошлого века в Подмосковье гнездилось чуть больше 20 пар аистов. В 2025 году участники мониторинга насчитали более 200 жилых гнезд. Больше всего гнездовий обнаружено в Можайском городском округе, в тройку лидеров вошли также Волоколамск и Лотошино.