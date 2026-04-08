Белые аисты вернулись в Волоколамск

С наступлением весны в Волоколамском округе снова появились аисты. В селе Спасс вновь воссоединилась пара Мартина и Марты.

Зимой самцы и самки аистов проводят время отдельно, но с наступлением периода гнездования они объединяются в пары. Так происходит и у Мартина с Мартой.

Как рассказала жительница села Спасс Людмила, возле дома которой обосновались аисты, сначала прилетает Мартин, а через пару дней появляется и его возлюбленная. «Будто у самой крылья выросли», — говорит она, радуясь возвращению птиц.

Руководитель Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков сообщил, что за последние десятилетия белые аисты достаточно далеко продвинулись с запада на восток России и все чаще встречаются в Подмосковье. Они выбирают места для гнездования поближе к людям: водонапорные башни, столбы и опоры линий электропередач, гораздо реже — деревья.

Павел Рожков рекомендует не пугать птиц. Если кто-то встретил белых аистов или их гнездо, то лучше осторожно их сфотографировать и сообщить об этом в Центр воспроизводства через соцсети, указав место, где сделано наблюдение. Такая информация станет большим подспорьем для орнитологов.