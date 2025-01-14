Белоозерские Рождественские чтения завершились в Воскресенске

Традиционный образовательный форум закончился в городе Белоозерский. Церемония закрытия и награждения участников прошла в храме Всех Святых, в земле Российской просиявших.

Рождественские чтения устраивают в Белоозерском каждый год. Мероприятие начинается в конце ноября, вместе с Рождественским постом, и завершается в середине января, на Святках. В программу форума входят концерты, спектакли, лекции, конференции, мастер-классы, игры и костюмированное шествие.

Организовывают и проводят Рождественские чтения люди разноого возраста, профессий и сфер деятельности. В этой работе участвует огромное число жителей города, вкладывающих в подготовку мероприятия весь свой опыт, умения и знания.

Настоятель храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, отец Роман Сыркин рассказал о деятельности участников форума и поблагодарил их. Он вручил активистам почетные грамоты под звуки многоголосого «Аксиос!» в адрес каждого награждаемого.