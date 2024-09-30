Учитель географии вырастил белок в вольере на территории гимназии в Подольске

В гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск родились бельчата. Дети из образовательного учреждения и соседних школ приходят понаблюдать за семейством.

Белок содержат в просторном вольере на улице вместе с родителями.

«На протяжении двух лет у нас жило трое взрослых белок, теперь прибавилось двое бельчат. Вольер большой 3,5 на четыре метра, места всем хватит», — сказал учитель географии гимназии им. Подольских курсантов и депутат Совета депутатов округа Павел Красновид.

Павел Красновид рассказал, что белок разводят для того, чтобы дети стали ближе к природе. К вольеру приходят ученики и жители близлежащих домов. Всем интересно посмотреть на них и покормить. Больше всего грызуны любят грецкие орехи, фундук и кукуруза. Они уже уже подготовились к зиме.

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