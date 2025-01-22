Белок из питомника поселили в Центральном парке в Видном

Мероприятие прошло на территории парка в рамках проекта «Беличья тропа». На него пригласили и самых юных жителей Ленинского округа.

Специалисты рассказали детям о жизни белок, а также о том, как их следует кормить и чем они заняты зимой. Специально для новых обитателей парка были изготовлены домики и кормушки. Кроме того, на территории установлен автомат, где посетители во время прогулок могут приобрести корм для белок и покормить их.

«Эти маленькие пушистые создания приносят радость, особенно детям, вызывая у них теплые чувства. Шесть зверьков нам привезли из питомника», — рассказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов

Он добавил, что планируется поселить белок в каждом парке Ленинского округа, чтобы все желающие могли прийти, покормить животных и понаблюдать за ними.