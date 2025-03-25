Белок из питомника поселили в парке имени Гагарина в Шатуре

Дети читали стихи, пели песни, отгадывали загадки о лесных белках. Руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов рассказал дошкольникам, как питаются эти зверьки, для чего им нужен хвост и чем полезно людям общение с неугомонными любителями орехов.

Одному из новых обитателей парка общим голосованием дали кличку Шатурик. Дети вместе с организаторами мероприятия утеплили для него деревянный домик, положили в него яблоки и насыпали корм.

Беличьи жилища прикрепили к соснам на пятиметровой высоте. Адаптация белок к новому месту жительства будет проходить в комфортных условиях. Руслан Аюпов рассказал, что первые сутки белки сидят в закрытом домике, успокаиваются и привыкают к новой обстановке. Сотрудники парка откроют дверцы поздно вечером, и рано утром белки смогут выйти на улицу. «По нашей технологии белки приживаются в парках в 95% случаев, и уже в июле мы видим бельчат, которые родились на новой территории», — добавил специалист.

Под каждым домиком расположена кормушка, куда необходимо подсыпать правильный корм. Его посетители парка смогут приобрести в специальном аппарате, который установили неподалеку.