Белка Леся стала талисманом движения «Школьные лесничества» в Подмосковье

В Московской области выбрали талисман для движения «Школьные лесничества». Участниками конкурса стали десятки талантливых ребят, которые представили на суд жюри свои работы.

По итогам конкурса победителем стала юная художница Владислава Голованова из города Дедовска. Ее проект — белка по имени Леся — был признан лучшим.

Леся символизирует любознательность, бережное отношение к окружающей среде и стремление к новым знаниям. Она будет помогать юным лесничим изучать природные богатства Подмосковья и открывать для себя удивительный мир природы.

Жюри также отметило работы Софьи Крапивиной и Ольги Анкудиновой из поселка Подосинки Дмитровского муниципального округа, Максима Воробьева из Домодедова и Алины Щербининой из Химок.

Победителя и призеров конкурса ждут специальные призы. Организаторы благодарят всех участников за творческий подход и искреннюю любовь к природе.