Бейсболисты из Балашихи завоевали бронзу на Первенстве России

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Первенство России по бейсболу прошло в спортивном центре ЦСКА. Спортсмены из Балашихи стали бронзовыми призерами соревнований.

Воспитанники школы олимпийского резерва «Метеор» лидировали до последней игры группового этапа. Однако, ребята уступили московской команде «Юг». За третье место бейсболисты из Балашихи сражались с еще одной московской командой «Восток». Игра завершилась со счетом 26:21 в пользу команды из Балашихи.

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