Бейсболисты из Балашихи заняли 2-е место на первенстве России

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе завоевали серебро в финальной игре первенства России по бейсболу. Участие в соревнованиях принимали юношеские команды с игроками в возрасте до 19 лет.

Команда «Метеор» показала отличную игру, высокий уровень подготовки и командного духа.

Поддержать ребят на игру приехала депутат городского округа Балашихе Марина Жирова. Она отметила важность таких мероприятий для развития молодежного спорта и укрепления семейных ценностей.

«Каждая игра, каждая тренировка — это шаг к успеху. Я уверена, что впереди у наших ребят еще много побед. Мы видим, как спорт объединяет семьи, как родители и дети вместе радуются достижениям, и это вдохновляет нас на дальнейшую работу», — сказала Жирова.

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