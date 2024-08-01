Бейсболисты из Балашихи взяли серебро на XII летней Спартакиаде учащихся

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Спортсмены из Балашихи заняли второе место на XII летней Спартакиаде учащихся, которая прошла в Химках. Ребята выступили в составе сборной Подмосковья.

Финальный этап соревнований собрал сборные команды из восьми регионов России. В сборной Подмосковья выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи.

В полуфинале команда Московской области обошла соперников из Приморского края со счетом 3:2. В финале спортсмены также хорошо себя проявили и завоевали серебро.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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