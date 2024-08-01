Бейсболисты из Балашихи взяли серебро на XII летней Спартакиаде учащихся
Спортсмены из Балашихи заняли второе место на XII летней Спартакиаде учащихся, которая прошла в Химках. Ребята выступили в составе сборной Подмосковья.
Финальный этап соревнований собрал сборные команды из восьми регионов России. В сборной Подмосковья выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи.
В полуфинале команда Московской области обошла соперников из Приморского края со счетом 3:2. В финале спортсмены также хорошо себя проявили и завоевали серебро.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезд Новый Уренгой — Москва попал в ДТП с грузовиком в Пермском крае
Мертвую пожилую женщину в купальнике обнаружили в Шлиссельбурге
«Лесопарковый маньяк» вышел на свободу на Урале
Кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 августа
Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» пройдет в Наро-Фоминске 11 августа
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте