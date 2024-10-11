Бейсболисты из Балашихи выиграли серебро на международном турнире

Юниоры из спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» завоевали серебряные медали на международном турнире по бейсболу «Кубок Бреста — 2024». Соревнования прошли с 26 по 29 сентября в Бресте, они они объединили команды из разных стран.

Бейсболисты из Балашихи, представляющие команду спортшколы «Метеор», продемонстрировали отличные результаты в игре. На соревнованиях ребята завоевали второе место.

Спортсмена Всеволода Кривцова признали лучшим бьющим турнира и отметили индивидуальной наградой. Ильнур Аюпов стал лучшим игроком команды, а Роман Аксенов удостоился звания самого полезного бейсболиста состязаний.

Команду подготовил тренер-преподаватель Александр Низов, он отметил высокий уровень подготовки своих подопечных и их стремление к победе.

Спортивную школу олимпийского резерва «Метеор» основали в 2004 году. Воспитанники заведения тренируются в разных видах спорта: футбол, плавание, художественная гимнастика, бейсбол, волейбол глухих, мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, бокс, греко-римская борьба, фитнес, йогу и современные танцы.

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