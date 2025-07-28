Бейсболисты из Балашихи стали призерами спартакиады молодежи России

Сборная Московской области, в состав которой вошли бейсболисты из Балашихи, завоевала серебряные медали на VI летней Спартакиаде молодежи России. Это мероприятие стало главным соревнованием сезона для юных спортсменов, собравших команды со всей страны и предоставивших им уникальную возможность продемонстрировать свои навыки и спортивный дух.

Команда из Подмосковья уверенно прошла турнирную дистанцию, одержав победы над сборными Приморского края, Санкт-Петербурга и Республики Крым. Эти успехи стали результатом упорной работы и подготовки, проведенной в течение всего сезона. Единственным соперником, которому уступили бейсболисты из Балашихи, стала команда Москвы, занявшая первое место. Это поражение не омрачило общий успех команды, которая показала высокий уровень игры и боевой дух.

«Спартакиада — главный старт сезона. Наша команда показала свое мастерство, характер и стремление к успеху. Очень важно, чтобы у молодежи был спортивный ориентир, к которому хочется идти», — отметила председатель Совета Федерации бейсбола Московской области, муниципальный депутат Марина Жирова.

Бейсбол является одним из приоритетных спортивных направлений развития в Балашихе. В рамках государственных программ уже была проведена реконструкция стадиона «Труд», где обустроен специализированный тренировочный бейсбольный квадрат.

Кроме того, рассматриваются проекты по размещению новых бейсбольных площадок на территории городских парков, что позволит сделать спорт еще более доступным для детей и молодежи. Такие инициативы способствуют популяризации бейсбола и привлечению новых талантов в этот вид спорта.